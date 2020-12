"Verso Italia zona rossa a Natale, spostamenti solo per necessità"

Fotogramma

L'Italia si avvia verso una zona rossa per Natale, Capodanno e prefestivi, con spostamenti previsti solo in caso di necessità. A dirlo Matteo Mauri, viceministro all'Interno (Pd), ospite di Radio anch'io su Rai Radio1 ''La cosa più probabile - ha spiegato - sarà quella di fare una chiusura molto consistente, tipo zona rossa, in alcuni giorni quali i prefestivi e i festivi di questa fase natalizia. Di conseguenza il 24, 25, 26, 27, 31 e poi 1, 2 e 3. In questo momento la riflessione è questa, entro oggi bisognerà decidere per dare certezze a tutti''.

"E' consentito lo spostamento in ogni caso e ovunque per necessità, lavoro e salute. Dentro i casi di necessità rientrano anche quelli di assistere le persone anziane non autosufficienti. Se però uno ha due genitori di 70 anni pienamente autonomi è evidente che non rientra in questo caso'', ha detto ancora Mauri.

"Non abbiamo ancora deciso, ma si tratta di aspettare poche ore. Oggi la decisione. Le misure vanno verso una restrizione ulteriore per mettere in sicurezza la vita delle persone e per consentire un ritorno a una relativa normalità. Il ministero della Salute ha proposto misure più severe che prevedono qualcosa che somiglia a una zona rossa", ha quindi spiegato Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ospite di 'The Breakfast Club' su Radio Capital.

"Si sta discutendo su misure più stringenti ma non c’è gran differenza - spiega - tra quello che accade in Italia e quello che accade negli altri paesi. Il Dpcm aveva già dato regole fondamentali per la vita delle persone. Siamo passati dai 40mila ai 18mila nuovi positivi al giorno. Noi dobbiamo immaginare cosa succederà a gennaio. Io penso che vadano aperte le scuole, ma 18mila nuovi contagi giornalieri sono assolutamente troppi perché si possa ripartire. Ho già avvisato i miei fratelli: quest'anno il giorno di Natale ci saluteremo via Skype".