Malore per Roberto Maroni, è in ospedale a Varese

Fotogramma

Roberto Maroni si trova in ospedale a Varese, dopo un malore, sotto osservazione in attesa degli esiti degli esami. L'ex presidente della Lombardia, ex ministro ed esponente di spicco della Lega, 65 anni, si trovava in casa quando si è sentito male: per il mancamento è caduto a terra procurandosi una lieve ferita al volto. Al momento, si apprende da fonti della Lega, è vigile, in attesa di conoscere il suo stato di salute.

Matteo Salvini ha scritto un messaggio a Maroni e si tiene costantemente aggiornato sulle condizioni dell’ex ministro, al quale ha augurato pronta guarigione.