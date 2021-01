Governo, Renzi: "Palla a Conte, noi fuori se si buttano soldi"

Foto Fotogramma

"La palla è nel campo del presidente del Consiglio. Conte ha detto andremo in Senato e sfideremo Italia Viva. Bene, noi siamo diversi dagli altri, non ci interessano poltrone e sgabelli". Lo dice Matteo Renzi parlando delle tensioni nel governo al Tg2 Post.

"Quali sono le nostre richieste? Più soldi alla sanità e questo vuol dire prendere il Mes", sottolinea il leader di Italia Viva. "Questa non è una discussione da irresponsabili. Noi non saremo complici di uno sperpero di denaro pubblico, se dobbiamo buttare via i soldi lo facciano senza di noi", afferma. "Noi domani presentiamo un documento in cui c'è scritto: Mes sì o no?", rende noto Renzi.

"Quando scade la mia sopportazione? Non sono uno yogurt, ma sono d'accordo sul fatto che bisogna sbrigarsi a portare il Recovery plan in Consiglio dei ministri", risponde. "Da Italia viva nessuno va verso i responsabili. Se Conte non ha i voti c'è un altro governo, non le elezioni", precisa Renzi.

E sull'assalto al Congresso negli Usa: "Credo che Teresa Bellanova abbia ragione" sul fatto che il premier Giuseppe Conte sia stato tiepido con Trump. "Quando c'è una ferita alla democrazia si sta tutti dalla parte della democrazia, non è che se uno è amico di Trump non si dicono parole chiare".