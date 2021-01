Lombardia zona arancione, Fontana: "Molto vicini a zona rossa"

Foto Fotogramma

"Siamo in zona arancione, molto vicini alla zona rossa. Rischiamo di passarci presto, questa è l'attuale situazione, soprattutto considerando l'RT e i limiti di occupazione delle rianimazioni". Lo ha spiegato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa per presentare la nuova giunta, a proposito della decisione di rinviare l'apertura delle scuole.

"Io sono sempre stato convinto che si dovessero riaprire le scuole, e consentire le lezioni in presenza, ma in questo momento la precauzione e l'evoluzione della pandemia deve indurre a una maggiore cautela", ha aggiunto il governatore lombardo.

Zona arancione, ordinanza Speranza per 5 regioni

Coronavirus Lombardia, 1.963 contagi e 133 morti: il bollettino

Scuola, Lombardia: superiori a distanza fino al 24 gennaio