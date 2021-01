Dpcm gennaio, riunione con Conte su misure

(Fotogramma/Ipa)

Si lavora al nuovo dpcm che arriverà per il 16 gennaio con nuove misure e regole per contrastare la diffusione del coronavirus. Si baserà ancora sulla suddivisione delle regioni in zone di colore diverso in relazione al differente livello di rischio, la nuova zona rossa e, probabilmente, anche la zona bianca.

Sulle misure per l'emergenza è stata convocata una riunione dei capidelegazione alle 17. Si apprende da fonti della maggioranza. Alla riunione con il premier Giuseppe Conte partecipano oltre ai capidelegazione della forze di maggioranza anche il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro.

Da domani lunedì 11 gennaio entrano in zona arancione 5 regioni (Veneto, Lombardia, Calabria, Sicilia e Emilia Romagna), mentre il resto d'Italia rimane in zona gialla, almeno per qualche giorno. Già domani parte il confronto tra governo e regioni in vista del nuovo dpcm e delle misure che il ministro della Salute, Roberto Speranza, potrebbe illustrare il 13 gennaio nelle comunicazioni programmate alla Camera.