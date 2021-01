"Se in Cina qualcuno avesse evitato di fare fottutissimi esperimenti...". Matteo Salvini a Mezz'ora in più si esprime così sull'orgine del coronavirus. "Non dico che l'abbiano fatto apposta, ma è partito dalla Cina e per 4 mesi hanno taciuto", dice Salvini nel botta e risposta con Lucia Annunziata.

Immagini da raiplay.it