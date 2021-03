Ferrara, auto in fiamme: trovati due cadaveri carbonizzati

(Adnkronos)

Trovati nella tarda serata di ieri due cadaveri carbonizzati all'interno di un'auto in un campo agricolo nel ferrarese. Ieri sera verso le ore 21.30, i Carabinieri della Compagnia di Copparo (Ferrara) sono intervenuti, unitamente ai Vigili del Fuoco, in località Rero di Tresignana (Ferrara), dove era stata segnalata un’auto in fiamme in un campo agricolo. Sul posto effettivamente è stata individuata una vecchia Volkswagen Polo, avvolta dalle fiamme. Al termine delle operazioni di spegnimento all’interno dell’auto sono stati quindi individuati i corpi carbonizzati.

Le indagini, immediatamente avviate dai militari, hanno portato ad identificare colui che utilizzava il veicolo: un codigorese 64enne disoccupato, del quale la famiglia aveva, nella serata, segnalato la scomparsa ai Carabinieri di Codigoro, rappresentando che l’anziano si era allontanato in compagnia di un parente, 70 enne del luogo, affetto da gravi patologie, il quale necessitava di farmaci.

Sul posto è intervenuto anche il Pubblico Ministero di turno alla Procura della Repubblica di Ferrara Lisa Busato, la quale disponeva che le salme fossero poste a sua disposizione, per gli esami autoptici. Allo stato i due cadaveri non sono stati ancora identificati e non sono note le cause della morte.

Sono in corso indagini, da parte del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ferrara e dei Nuclei Operativi delle Compagnie di Copparo e Comacchio, finalizzate a ricostruire i movimenti della coppia e dell’autovettura, e alla verifica della presenza di testimoni o immagini video che possano far luce sul tragico evento.