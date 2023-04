Fertilità naturale, alla Cattolica Roma esperti a confronto sul metodo Billings

E' uno dei più efficaci metodi naturali per la conoscenza e la regolazione naturale della fertilità. E proprio alla "rivoluzione Billings" è dedicato un congresso internazionale che si terrà all'Università Cattolica il 28 e 29 aprile. La due giorni vedrà riuniti nel campus di Roma dell'ateneo esperti, docenti e relatori italiani e internazionali, a confronto sullo sviluppo del percorso scientifico e formativo dalla conoscenza della fertilità alla medicina personalizzata. "La Rivoluzione Billings 70 anni dopo" è il titolo del congresso promosso dal Centro studi e ricerche per la regolazione naturale della fertilità - Isi, dal Centro di ricerca e studi sulla salute procreativa, dal Centro pastorale dell'ateneo, dalla World organization ovulation method billings (Woomb) e dal Centro di ateneo in bioetica e scienze della vita, in collaborazione con le associazioni centri italiani metodo dell'ovulazione Billings OdV (Cimob-OdV) e Donum Vitae.

Il congresso - riporta una nota - intende segnare un rilancio verso il futuro della proposta dei metodi naturali, nei vari ambiti in cui si articolerà il programma: scientifico e universitario, con la presentazione di nuovi studi e proposte in ambito didattico; relativo alla cura ecologica e alla salute procreativa con riflessioni sul valore della conoscenza e della prevenzione, nell'attuale emergenza sulla denatalità e la sterilità di coppia; nell'ambito antropologico-culturale, socio-educativo ed ecclesiale, con proposte e esperienze in tema di formazione e di dialogo interculturale e interreligioso; e, infine, con presentazioni e testimonianze da parte dei centri di insegnamento del metodo dell'ovulazione Billings nei diversi continenti e contesti sociali.

Il congresso sarà aperto venerdì alle 9 da Maria Luisa Di Pietro, direttrice del Centro di ricerca e studi sulla salute procreativa della Facoltà di Medicina e chirurgia della Cattolica, e da Bernadette Davies, tra i cinque direttori della Woomb, presente a Roma con il relatore Gillian Barker. Si succederanno gli interventi di monsignore Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell'ateneo; Massimo Antonelli, direttore del Centro di ateneo di bioetica e scienze della vita; Claudio Celli, presidente dell'Istituto scientifico internazionale Paolo VI, Italia; Antonio Gasbarrini, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia della Cattolica, e Giovanni Scambia, direttore scientifico dell'Irccs Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli. A seguire la prolusione di Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

"Dal 1976, all'interno della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica - afferma Paola Pellicanò del Centro studi e ricerche per la regolazione naturale della fertilità - un'opera di studio e ricerca, consulenza e formazione, ha permesso di introdurre in Italia il metodo dell'ovulazione Billings, uno dei più efficaci metodi naturali per la conoscenza e la regolazione naturale della fertilità. Il nostro centro è un punto di riferimento per la rete di operatori, in Italia e in diversi centri internazionali del metodo dell'ovulazione Billings".