Festa della Mamma 2021, la ricorrenza tra fiori e iniziative

Tornano i volontari dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) nelle piazze per distribuire la pianta-simbolo con una donazione di 15 euro

Festa della Mamma, 9 maggio 2021. Come ogni anno, nella seconda domenica di maggio, si festeggia la giornata a lei dedicata. Tra le varie iniziative torna l'azalea per sostenere la ricerca: compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie e di Governo, i volontari dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) saranno nelle piazze per distribuire la pianta, ormai simbolo, con una donazione di 15 euro. L'azalea sarà affiancata da una speciale guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune facili ricette da dedicare alla mamma.

Secondo quanto emerge inoltre da un sondaggio on line effettuato sul sito www.coldiretti.it, sono quasi 6 su 10 (59%) gli italiani che, per la festa della Mamma, scelgono un mazzo di fiori o una pianta che quest’anno stravincono nei trend di regalo rispetto a cioccolatini e dolciumi, regalati da appena un 6% di italiani, mentre una minoranza del 2% ha acquistato gioielli e altrettanti (2%) si sono indirizzati verso capi di abbigliamento.

INIZIATIVE - L'associazione ha anche promosso nel weekend iniziative nei mercati di 'Campagna Amica' in tutta Italia, con la possibilità di acquistare dalle piante ai fiori a chilometri zero, dai dolci della tradizione contadina agli agricosmetici, ma anche di partecipare ad iniziative di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà, dalla spesa sospesa di Campagna Amica all’operazione 'Solo Dal Cuore l’iniziativa', promossa in tutta Italia da Donne Impresa della Coldiretti insieme ai volontari del Cuamm Medici con l’Africa.

A fronte di una maggioranza assoluta che dona fiori, secondo la Coldiretti, c’è quasi 1 cittadino su 5 (19%) che quest’anno non regalerà nulla a causa della crisi economica, mentre un ulteriore 12% non fa mai regali in queste occasioni.

REPORT - E ancora, tra le varie ricerche realizzate in occasione della ricorrenza, secondo quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati dell’Ispettorato nazionale del lavoro, oltre 1 mamma su 2 (53,3%) che si licenzia lo fa perché non riesce a conciliare con il proprio lavoro la cura dei figli, il tempo fuori casa e gli orari di scuole e asili nido.

La spesa per nido e babysitter, la carenza di posti negli asili, la cerchia di parenti che si restringe, l’incompatibilità degli orari e dei ritmi di lavoro con la cura della prole sono le motivazioni principali, spiega l’analisi di Uecoop, che hanno spinto oltre 20mila donne in un anno a lasciare il lavoro, una situazione sulla quale pesa anche l’emergenza Covid.