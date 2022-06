Festival, a Villa Paraiso in Molise arriva 'Natureland': 14 ore non stop di musica

Il 12 giugno prossimo a Villa Paraiso, la famosa discoteca di Termoli in Molise, arriva 'Natureland', il nuovo festival estivo che conquista uno degli spazi più green della regione. Una giornata accompagnata dalle sonorità del Festival e dal desiderio di scoprire nuove location immerse nel verde. Da mezzogiorno alle 2 di notte, 14 ore non stop di musica, scandite dai beat esplosivi di oltre 27 dj del clubbing italiano e internazionale come Alex B, Annahraitas, Anthony Ray, Biagio Capurso, Blnkay, Cesare Fosca, Christian Crash, Delayz, Dj Stanco, G Ben, G-wolf, Gallucci, Goodfellas, Joey Consalvo, Kernel Panic, Lochiamavanovilla, Lolly, Luca di Campli, Metricman, Mic Teaser, Monkey Cash, Paca, Play V Mega, Sabatino, Sdl, The Uncode. Guest dell’evento Min from Min & Mal.