Fiat Nuova 500: ricariche illimitate con il noleggio pay per use

Fiat Nuova 500 è offerta con la formula del noleggio pay per use e ricariche illimitate.

Un’auto elettrica leader in Italia e in Europa nelle classifiche di vendita, una vettura a zero emissioni che offre anche una innovativa formula di acquisto con noleggio, nel canone della Fiat Nuova 500 sono incluse le ricariche illimitate.

L’offerta, valida fino al 28 febbraio, prevede per tutta la durata del noleggio, prevede le ricariche illimitate, le colonnine di ricarica convenzionate sono selezionabili via app Leasys Umove o sul sito Leasys.

Fiat Nuova 500: l’auto elettrica italiana

Una formula di noleggio che si rivolge a chi utilizza la vettura elettrica principalmente in città, la formula all-inclusive include i primi 1.000 km nel canone, per quelli successivi, il costo è in base alle percorrenza effettua.

Nei 48 mesi di noleggio è inclusa l’assistenza stradale 24 ore su 24, l’assicurazione RCA con furto e incendio e la riparazione dei danni alla carrozzeria.

Sono oltre 1.600 i punti di ricarica convenzionati con il noleggio pay per use, tramite l’e-Mobilty Card è possibile effettuare le ricariche per tutta la durata del noleggio, senza alcun costo aggiuntivo.

Fiat Nuova 500 è leader nella mobilità urbana

Compatta, tecnologica e sicura, l’auto elettrica italiana piace per il suo aspetto, originale e alla moda, ma anche per i contenuti, il motore elettrico e il pacco batteria agli ioni di litio, le consentono un’autonomia considerevole (oltre 300 km nel ciclo urbano), il tutto a fronte di un’agilità da primato.

Nuova 500 è stata la prima auto full electric prodotta in serie dal brand torinese, un lancio seguito poi da altri modelli e che nei prossimi anni vedrà l’arrivo di novità sempre più elettrificate e al passo con i tempi.