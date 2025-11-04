circle x black
Cerca nel sito
 

Anima, stallo su Giverso e Varaldo: allo studio soluzione esterna per nuovo Ad

sponsor

Secondo indiscrezioni apprese dall'Adnkronos si valuta di ingaggiare un head hunter

Anima, stallo su Giverso e Varaldo: allo studio soluzione esterna per nuovo Ad
04 novembre 2025 | 17.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per il successore di Melzi d'Eril "c’è uno stallo" in Anima holding "sui due nomi di Giverso e Varaldo e si studia una soluzione esterna". Per questo "si valuta di ingaggiare un head hunter, ma lo scoglio potrebbero essere i patti di non concorrenza". Adnkronos apprende l'indiscrezione da fonti a conoscenza del dossier. Finora i nomi in campo emersi sono sempre stati due: Pierluigi Giverso, in Anima dal 2009. L'altro Alessandro Varano, amministratore delegato di Banca Aletti. Il primo - si vocifera in ambienti finanziari - volto della continuità; il secondo responsabile del Wealth Management di Banco Bpm.

Intercettato alcuni giorni fa a margine di un evento alla Bocconi di Milano, proprio Varaldo aveva risposto all'Adnkronos con cautela alle indiscrezioni sul suo nome: “Dipende da tanti fattori, quindi vedremo. Non è un tema di persone, è un tema di strategia.”

L’ad di Banca Aletti aveva poi ribadito la centralità del progetto industriale: “L’importante è che si faccia un progetto di wealth management, di ampio respiro e che crei valore: per gli azionisti, per il gruppo e per i clienti.” E aveva insistito: “Però l’importante è che si crei valore.” Aveva infine concluso con un accento di prudenza: “Poi chi, dove, quando e perché non è rilevante. È tutto da vedere. Siamo in una fase interessante. Ci sono tanti Cda in scadenza, tanti rinnovi: vedremo.”

A metà ottobre era stato l'Ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, a intervenire sulla questione. Sul nuovo amministratore delegato, Castagna aveva rinviato alla procedura di selezione in corso: “Siamo due società quotate, ci sono comitati nomine, c’è una procedura da fare. Non sono cose che si decidono così, non c’è una persona che dal giorno all’altro decide.” E aveva aggiunto: “C’è un processo in corso, giustamente regolamentato, e lo portiamo avanti.” (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Anima Giverso Varald Banco Bpm Castagna Ad
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza