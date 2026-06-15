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Banco Bpm, su Mps Castagna è deciso a resistere: domattina Cda

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Banco Bpm, su Mps Castagna è deciso a resistere: domattina Cda
15 giugno 2026 | 20.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ancora combatto, dopo aver resistito l’anno scorso a un attacco da parte di una grande banca italiana, che abbiamo vinto con molto orgoglio; quest’anno siamo impegnati in un’altra grande operazione, nella quale dall’altra parte vediamo un colosso che è 7-8 volte più grande di noi". Così Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm, intervenendo al Circolo Canottieri Napoli. La dichiarazione, riportata da testate locali, è stata confermata all'AdnKronos da fonti finanziarie.

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Domani intanto ci sarà il Consiglio di amministrazione del Banco. Secondo quanto risulta all'agenzia di stampa, il Cda dovrebbe svolgersi in mattinata, intorno alle 10 circa. L'amministratore delegato dovrebbe tenere, secondo quanto risulta, un'informativa in attesa di capire quale azioni mettere in campo per non perdere nella giocata di risiko su Mps.

Negli ultimi giorni ci sono stati diversi rumors di mercato: da un'accelerazione di M&A per non rimanere preda nel grande risiko fino allo studio di soluzioni in tandem - con Credit o Unicredit hanno azzardato alcuni - per rilanciare su Mps. Altra data da cerchiare il rosso è il 22 giugno quando si riunirà il Cda di Mps. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
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Banco Bpm Mps Castagna rischio mercati
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