circle x black
Cerca nel sito
 

Banco Bpm: verso allargamento del fondo esuberi, incognita sede in caso di terzo polo con Mps

sponsor

Castagna "vorrebbe mantenerla a Milano" mentre azionisti di peso dell'altra parte "opterebbero per Siena per una questione di storicità"

Banco Bpm: verso allargamento del fondo esuberi, incognita sede in caso di terzo polo con Mps
29 settembre 2025 | 18.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prende quota in Banco Bpm il "possibile allargamento del numero delle adesioni ad un fondo esuberi sottoscritto lo scorso anno e che avrebbe già raggiunto il numero originariamente ipotizzato dall'azienda". Lo apprende Adnkronos da fonti a conoscenza del dossier. Le fonti stesse precisano che si tratta allo stato attuale di "una ipotesi" che però starebbe prendendo sempre "maggiormente quota".

L'accordo già sottoscritto prevede l'uscita di 1100 persone, "però gli aventi diritto in rapporto alla maturazione del diritto pensionistico sarebbero 300-350 in più". Qualcuno, sottolineano le fonti, è uscito per pensionamento: "si dovrebbe parlare di circa 250 persone che sarebbero al momento rimaste escluse".

L'azienda, a quanto si vocifera, "sta valutando se allargare questo numero chiedendo alle organizzazioni sindacali - con una possibile contropartita di assunzioni in rapporto alle ulteriori uscite - la disponibilità a far uscire più persone". Quello che ancora pare non sia stato deciso è "se il numero sia ad esempio 100 piuttosto che tutti gli aventi diritto, però non rientrati nel giro precedente".

La questione - sempre stando alle fonti - sarebbe strettamente connessa con il risiko bancario in atto: dentro Credite Agricole Italia (indiscrezioni di matrimonio con Piazza Meda), le organizzazioni sindacali sono state infatti intrattenute recentemente con un'operazione analoga per un fondo esuberi di 500 persone". Si tratta - ipotizzano le fonti - di "operazioni che potrebbero combaciare per presentarsi più snelli in un'eventuale operazione di aggregazione".

Sempre lato risiko bancario, non è tramontata neanche l'ipotesi del terzo polo bancario: il matrimonio tra Mps e Banco Bpm. "Ma il management del Banco - come confermano fonti ben informate all'Adnkronos - vuole attendere la conclusione della prima fase di integrazione con tra Piazza Salimbeni e Piazzetta Cuccia". Un altro nodo, a quanto si apprende, "più grosso di quello che si potrebbe immaginare" pesa sul successo dell'operazione: "la sede" del futuro terzo polo. Castagna "vorrebbe mantenerla a Milano" mentre azionisti di peso dell'altra parte "opterebbero per Siena per una questione di storicità". (Di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Banco Bpm Mps fondo esuberi terzo polo
Vedi anche
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza