Il 2025 è stato un anno decisivo per gli asset digitali. I leader del mercato hanno raggiunto nuovi massimi storici, mentre l’adozione della blockhain ha visto un’accelerazione in tutti i settori. Si è rafforzata anche la domanda istituzionale, con la narrazione che è passata da puro entusiasmo speculativo a una vera e propria integrazione finanziaria. Sono cinque le criptovalute che si sono distinte per la loro crescente rilevanza sui mercati digitali. La prima è Bitcoin che lo scorso ottobre ha raggiunto un nuovo massimo storico, 126mila dollari. Un rialzo “trainato da una domanda istituzionale sostenuta e da un contesto macroeconomico che ha visto un rinnovato interesse sia come riserva di valore che come asset monetario alternativo alle valute internazionali” spiega all’Adnkronos Dovile Silenskyte, Director Digital Assets Research di WisdomTree.

Anche Ether ha raggiunto lo scorso agosto il suo massimo storico, vicino ai 5.000 dollari. Una crescita “sostenuta da un aumento delle principali istituzioni che esplorano la tokenizzazione delle risorse nel mondo reale”. Con Ethereum che continua a mantenere una quota di mercato dominante nel segmento, il prezzo di Ether “ha rispecchiato la forza del passaggio globale verso infrastrutture basate su blockchain” aggiunge l’esperto. Solana e Xrp sono due asset che hanno battuto nuovi record, superando entrambi quota 290 dollari. La rete di Solana “ha rafforzato la sua posizione di blockchain leader con una crescita sostenuta dell’attività on-chain e un forte interesse da parte degli investitori verso alternative più scalabili” afferma Silenskyte, così come Xrp. Guadagni più modesti per Stellar che ha fatto registrare un crescente interesse per le soluzioni di pagamento transfrontaliero e a un maggiore coinvolgimento istituzionale attraverso programmi pilota volti a testare l’infrastruttura della rete.

L’anno si avvia al termina, ma ha mostrato un mercato delle criptovalute maturo e che ha permesso di toccare nuovi massimi storici, guidati da una crescente domanda istituzionale e all’espansione delle applicazioni nel mondo reale, cementando l’integrazione della blockchain nel sistema finanziario globale.