Mediobanca, Grilli: "Al centro la creazione di valore per gli stakeholder"

Il documento visionato da Adnkronos

Mediobanca, Grilli:
30 ottobre 2025 | 18.17
Redazione Adnkronos
"Siamo certi che, grazie all’impegno, alla competenza e alla passione di ciascuno, sapremo affrontare con determinazione le sfide che ci attendono e cogliere le opportunità che si presenteranno. Uniti, potremo scrivere un nuovo capitolo di successo per Mediobanca". Così in un messaggio che Adnkronos ha potuto visionare in anteprima, il presidente di Mediobanca Vittorio Umberto Grilli e il Cda di Mediobanca ai dipendenti.

"A nome mio e dell’intero Consiglio di Amministrazione di Mediobanca che si è insediato il 28 ottobre desidero condividere con voi l’orgoglio e il senso di responsabilità che accompagna questo incarico. Siamo onorati di rappresentare una realtà che, da sempre, è sinonimo di eccellenza e solidità", prosegue.

"Insieme a tutti voi, continueremo ad accrescere il peso di Mediobanca nel panorama finanziario italiano e internazionale, mantenendo al centro la qualità del servizio offerto ai nostri clienti e la creazione di valore per tutti gli stakeholder", conclude. (di Andrea Persili)

