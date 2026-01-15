circle x black
Cerca nel sito
 

Mps: Unicredit smentisce interessamento a quota Delfin, il no sulla partita dei rendimenti

sponsor

Occhi puntati - secondo quanto apprende AdnKronos - sul 9 febbraio, quando Unicredit presenterà l’aggiornamento strategico insieme ai nuovi target finanziari

Mps: Unicredit smentisce interessamento a quota Delfin, il no sulla partita dei rendimenti
15 gennaio 2026 | 11.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Unicredit smentisce con decisione le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su ipotetici interessi all’acquisto delle quote di Delfin in Mps. In una nota, l’istituto guidato da Andrea Orcel parla di “voci di natura speculativa e ingiustificate”, definite “pura invenzione” e tali da “alimentare confusione e distorsioni sul mercato”.

La banca ribadisce come le operazioni di M&A rappresentino uno strumento strategico per il gruppo, ma chiarisce che l’attività del team interno dedicato alle fusioni e acquisizioni consiste nella valutazione costante di molteplici opzioni, in Italia e all’estero, senza che ciò implichi la concreta possibilità di realizzare un’operazione. Ogni eventuale decisione, sottolinea Unicredit, è subordinata alla piena coerenza strategica e al rispetto di rigorosi parametri di rendimento finanziario più volte dichiarati al mercato.

Ed è proprio su questi parametri che, secondo fonti finanziarie sentite da AdnKronos, si fonderebbe il no netto a un’operazione sulle quote Delfin di Mps. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti, spiegano le fonti, ha sempre adottato un approccio estremamente selettivo: ogni acquisizione o investimento deve accelerare lo sviluppo strategico e garantire ritorni elevati, con un obiettivo di rendimento intorno al 15%, comunque superiore alla convenienza di operazioni alternative come il riacquisto di azioni proprie. Un criterio che Unicredit - sottolineano le fonti - ha applicato anche nelle recenti operazioni all’estero, dalle partecipazioni in Commerzbank e Alfa Bank fino alle acquisizioni di Vodeno e Aion Bank, tutte caratterizzate da ritorni ritenuti coerenti con i target del gruppo.

In questo contesto, osservano le stesse fonti, Monte dei Paschi non risponderebbe ai requisiti finanziari fissati dal management. Mps ha infatti un 'price earning' più alto di Unicredit, un elemento che renderebbe l’operazione poco attrattiva dal punto di vista economico. “Non avrebbe senso acquistare azioni di una banca più cara”, è il ragionamento di fondo.

Resta dunque confermata, sempre secondo fonti vicine al dossier, la linea già tracciata dall’amministratore delegato, Andrea Orcel: massima attenzione a tutte le opportunità, senza preclusioni di principio, ma nessuna operazione che non sia pienamente coerente con il percorso di sviluppo del gruppo e con parametri finanziari stringenti. In questo quadro, viene escluso che sia in corso un dialogo sulla quota di Mps, mentre il dossier considerato oggi “operazione regina” resta quello del consolidamento europeo, con Commerzbank indicata come obiettivo strategico di lungo periodo.

Un punto di chiarimento - sempre quanto apprende AdnKronos - è atteso il 9 febbraio, quando Unicredit presenterà l’aggiornamento strategico insieme ai nuovi target finanziari. In quell’occasione, spiegano le fonti, il gruppo delineerà non solo le priorità sul fronte del consolidamento europeo, ma anche le direttrici della crescita organica, in particolare in Italia, indicando le aree su cui puntare per l’aumento dei ricavi e della quota di mercato. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Unicredit Delfin Mps quote no Commerzbank Orcel
Vedi anche
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza