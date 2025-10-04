È Stellantis il titolo che domina la settimana finanziaria. L'azienda guidata dal nuovo ad Antonio Filosa si è mostrata solida sul listino di Piazza Affari, chiudendo la settimana in rialzo del 13,78%. Un rally trainato da un aumento del 15% delle vendite in Italia, superiori a quelle dell'intero mercato auto, oltre che dall'upgrade del rating fatto da Banca Akros che ora passa a 'buy'.

Sprint anche per la moda, con Brunello Cucinelli che ha incassato +10,63%. Un risultato atteso dopo risultati raggiunti dall'azienda nei primi mesi del 2025. Cucinelli ha archiviato i primi nove mesi dell'anno con ricavi che hanno superato il miliardo di euro (1,019) e un aumento del fatturato del 10,8%, con tre trimestri consecutivi "di bella crescita". Il titolo era sprofondato la scorsa settimana a Piazza Affari, venendo addirittura sospeso, dopo le accuse contenute in un dossier pubblicato da Morpheus Research. Secondo la società di ricerca, l'azienda dello stilista umbro avrebbe continuato a vendere capi e accessori di lusso sul mercato del lusso, contravvenendo al quadro sanzionatorio europeo.

Balzo in avanti anche per Telecom Italia che ha chiuso la settimana a +9,38% dopo la presentazione di un nuovo piano di investimenti che vedrà 1 miliardo in tre anni da parte dell'azienda di telecomunicazioni. L'infrastruttura di data center raggiungerà una capacità installata di 125 mw, con un network di 17 data center, tra cui 8 di ultima generazione, che rappresentano il 50% di tutti i data center di questa categoria presenti in Italia. Il piano include una nuova struttura 'Ai ready' e il potenziamento di altri due data center. Il piano prevede che 105 milioni di euro saranno dedicati all'espansione dell'edge cloud, tecnologia fondamentale per abilitare servizi digitali a bassa latenza e ad alta resilienza, sempre più richiesti dal mercato.

Settimana da dimenticare per Mediobanca che crolla lasciando sul terreno il 13,57%. Un tonfo che segue la decisione dell'agenzia di rating Moody's che ha allineato il rating di lungo termine dell'istituto creditizio e il 'baseline credit assessment' a quello della capogruppo Banca Monte dei Paschi. Il titolo viene ora scambiato a 16,46 euro per azione.

La settimana di Piazza Affari ha mostrato automotive e moda ben in forma e un bancario debole. I riflettori sono ora puntati sulla nomina del nuovo amministratore delegato di Mediobanca. La lista dei papabili candidati è stata depositata nella tarda serata di ieri, venerdì 3 ottobre: Mps raccomanda la nomina di Vittorio Umberto Grilli quale presidente del Consiglio di amministrazione e di Alessandro Melzi d'Eril quale amministratore delegato.