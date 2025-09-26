circle x black
Pop.Sondrio, l'ad Elvio Sonnino incontra i sindacati: "Territori e persone pilastri integrazione con Bper"

L'Ad incontrerà nei prossimi giorni la rete nelle diverse aree territoriali

Pop.Sondrio, l'ad Elvio Sonnino incontra i sindacati:
26 settembre 2025 | 18.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi primo incontro, dopo l'Opas vincente di Bper, tra il nuovo amministratore delegato di popolare di Sondrio, Elvio Sonnino, e le sigle sindacali. L'Ad, a quanto apprende Adnkronos da fonti a conoscenza del dossier, avrebbe rassicurato i lavoratori: "Tutte le professionalità saranno rispettate".

La riunione aveva ad oggetto la costituzione del modello private della banca ma, sempre a quanto si apprende, "è stata un'occasione di presentazione al sindacato del nuovo Ad alle organizzazioni sindacali. E' stato sottolineato, apprende Adnkronos, "il grande valore espresso son qui dalla solidità della banca e dalla competenza delle persone e di come questo possa essere accresciuto avendo Bper una comune matrice di attenzione ai territori".

Elementi prioritari dell'integrazione "saranno l'accoglienza e l'attenzione verso le persone e i territori". In questo senso sono già cominciati i colloqui conosciti con i colleghi e anche l'Ad incontrerà nei prossimi giorni la rete nelle diverse aree territoriali". (di Andrea Persili)

