circle x black
Cerca nel sito
 

Tonfo in Borsa di Cucinelli, l'accusa di un hedge fund: "Viola sanzioni in Russia"

sponsor

La replica della società: "Confermiamo con fermezza rispetto regole comunitarie, pronti ad azioni legali"

Tonfo in Borsa di Cucinelli, l'accusa di un hedge fund:
25 settembre 2025 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il titolo di Brunello Cucinelli in profondo rosso a Piazza Affari. Dopo la sospensione in avvio di contrattazioni, il titolo è tornato agli scambi precipitando di oltre il 13%, travolto dalle accuse contenute in un dossier diffuso da Morpheus Research.

Secondo la società di ricerca, la maison del cashmere continuerebbe a vendere capi e accessori di lusso sul mercato russo, in contrasto con il quadro sanzionatorio europeo.

L’azienda fondata dallo stilista umbro ha replicato con fermezza, annunciando la valutazione di azioni legali per tutelare la propria reputazione. In una nota, il gruppo afferma di “confermare con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all’attività nel mercato russo”, ricordando come il peso del business in quell’area si sia drasticamente ridotto negli ultimi anni.

Secondo i dati forniti dalla società, la Russia pesa oggi per circa il 2% sul fatturato complessivo, con un valore delle esportazioni verso la filiale locale sceso da 16 milioni di euro nel 2021 a 5 milioni nel 2024.

“Crediamo – sottolinea Cucinelli – che questi valori possano risultare esaustivi nel dimensionare correttamente questo argomento e nell’escludere qualsiasi ipotesi su un utilizzo del mercato russo per ridurre il magazzino o smaltire rimanenze”. La maison del lusso parla quindi di “attacco ingiustificato” e ribadisce la volontà di difendere gli interessi di tutti gli stakeholder.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tonfo Borsa Cucinelli Russia
Vedi anche
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza