La replica della società: "Confermiamo con fermezza rispetto regole comunitarie, pronti ad azioni legali"
Il titolo di Brunello Cucinelli in profondo rosso a Piazza Affari. Dopo la sospensione in avvio di contrattazioni, il titolo è tornato agli scambi precipitando di oltre il 13%, travolto dalle accuse contenute in un dossier diffuso da Morpheus Research.
Secondo la società di ricerca, la maison del cashmere continuerebbe a vendere capi e accessori di lusso sul mercato russo, in contrasto con il quadro sanzionatorio europeo.
L’azienda fondata dallo stilista umbro ha replicato con fermezza, annunciando la valutazione di azioni legali per tutelare la propria reputazione. In una nota, il gruppo afferma di “confermare con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all’attività nel mercato russo”, ricordando come il peso del business in quell’area si sia drasticamente ridotto negli ultimi anni.
Secondo i dati forniti dalla società, la Russia pesa oggi per circa il 2% sul fatturato complessivo, con un valore delle esportazioni verso la filiale locale sceso da 16 milioni di euro nel 2021 a 5 milioni nel 2024.
“Crediamo – sottolinea Cucinelli – che questi valori possano risultare esaustivi nel dimensionare correttamente questo argomento e nell’escludere qualsiasi ipotesi su un utilizzo del mercato russo per ridurre il magazzino o smaltire rimanenze”. La maison del lusso parla quindi di “attacco ingiustificato” e ribadisce la volontà di difendere gli interessi di tutti gli stakeholder.