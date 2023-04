Finlandia oggi nella Nato, quando entra la Svezia?

La Finlandia entra oggi ufficialmente nella Nato come trentunesimo Stato membro. E presto potrebbe toccare anche alla Svezia. Il paese scandinavo attende infatti che Ungheria e Turchia ratifichino l’adesione. Un processo che, il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen, potrebbe concludersi "prima del summit di Vilnius", previsto nel prossimo luglio.

"Fiducioso" anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che oggi, a margine della Ministeriale Esteri a Bruxelles, ha ricordato che "quello che manca è la "ratifica" dell'adesione da parte di tutti i Parlamenti dei Paesi alleati". "La Finlandia oggi, e presto anche la Svezia, diventerà un membro a pieno titolo dell'alleanza", ha assicurato.

Dal canto suo il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstroem in un’intervista ha sottolineato che "per noi era molto importante entrare insieme con la Finlandia. Abbiamo tenuto fede a tutti gli impegni sottoscritti nel memorandum sottoscritto con la Turchia, tranne un’ultima parte di legislatura che entrerà in vigore il primo giugno, quindi ora ci aspettiamo che il parlamento turco e quello ungherese ratifichino la nostra adesione".

A chiedere alla Turchia e all'Ungheria di "ratificare senza ritardi l'adesione della Svezia" è stata oggi la ministra degli Esteri canadese Mélanie Joly e il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares. "La nostra posizione è chiara - afferma Albares - abbiamo già fatto quello che dovevamo fare per rendere più facile per la Svezia far parte della Nato. Quello che speriamo è che il prima possibile tutti seguano lo stesso percorso".