Biraghi ferito alla testa, Fiorentina chiede "punizione esemplare"

La Fiorentina "condanna fortemente quanto successo al proprio capitano, Cristiano Biraghi, durante la Finale di UECL Fiorentina-West Ham. Il giocatore è stato infatti colpito alla testa da un oggetto lanciato dalla curva appartenente ai tifosi del West Ham, mentre al minuto 33 del primo tempo Biraghi stava per battere un calcio d’angolo proprio sotto la tifoseria londinese. Questo inaccettabile comportamento ha ovviamente condizionato la prestazione dell’atleta e dei suoi compagni, consapevoli di essere su un terreno di gioco non solo più calcistico ma anche pericoloso per la propria incolumità". Così la Fiorentina in una nota su quanto accaduto al suo capitano nella finale di Conference League persa per 2-1 contro il West Ham.

"Il capitano viola, pur con una profonda ferita alla testa, per cui sono stati poi necessari otto punti di sutura, ha continuato a giocare, mostrando tutti i valori di correttezza, lealtà e sportività che il calcio dovrebbe incarnare e che la Fiorentina cerca di portare avanti con tutte le sue forze. La Società è certa che la Uefa valuterà approfonditamente l'accaduto e punirà questo gesto come merita e nel modo più esemplare possibile, affinché situazioni del genere non si verifichino più", prosegue il club viola.

IL PRESIDENTE COMMISSO

"Mi aspettavo una vittoria, ma ci sono stati alcuni casi nel campo dove l'arbitro avrebbe dovuto fare meglio. Jovic con il naso rotto, Biraghi colpito alla testa. La squadra? Che devo dire. Non è giusta la sconfitta, potevamo vincere 3 a 0. Mi dispiace per il tifo, meritavano di più". Lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, all'aeroporto di Firenze, di ritorno da Praga dove ha assistito alla sconfitta dei viola.

"Ai ragazzi ho detto che siamo orgogliosi di loro. E' stata una bellissima stagione, escludendo le due finali che abbiamo perso. Abbiamo giocato bene, potevamo fare gol alla fine e non credevo sarebbe finita così. Andiamo avanti, ringrazio tutti i tifosi che sono venuti, mi dispiace per loro, meritavano di più", ha aggiunto Commisso che è tornato su quanto accaduto a Biraghi: "Quello che hanno fatto a Biraghi non è accettabile", ha detto riferendosi all'oggetto piovuto dagli spalti che ha colpito alla testa il capitano della Fiorentina, che ha dovuto mettere 8 punti di sutura. "Ho parlato con il presidente della Premier League, questo per me non va bene, e gli ho detto che i tifosi inglesi sono stati degli animali coi nostri giocatori".

Infine il numero uno gigliato ha parlato del tecnico: "Ho parlato con Italiano, mi sono congratulato per la stagione che ha fatto. Siamo tutti con il morale giù, ma dobbiamo andare avanti. La nostra strada è cominciata da qui, speriamo di fare meglio l'anno prossimo. Abbiamo perso 2-1 entrambe le finali, probabilmente meritando di più. Ma questo è il calcio. Vediamo cosa si farà nel futuro. Italiano punto fermo? Sì. Il 12 ripartirò per l'America", ha concluso Commisso.