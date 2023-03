Fip, presentate nuove divise Nazionali basket firmate Macron

Maglie in azzurro, bianco e dettagli in oro

La ‘Sala dei Sogni’ all’interno della sede di Macron ha ospitato oggi la celebrazione ufficiale della partnership con la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha preso il via dal 1° gennaio di quest’anno, e la presentazione dei nuovi kit gara che le Nazionali Azzurre indosseranno nel corso di questa stagione. All’evento hanno partecipato Giovanni Petrucci, Presidente Fip, Gianmarco Pozzecco, ct della Nazionale maschile, Gianluca Pavanello, Ceo di Macron, Giovanni Perosino, Chief Marketing Officer di Ita Airways, oltre agli atleti della Nazionale maschile, che Giovedì 23 Febbraio esordiranno con le nuove divise a Livorno contro l’Ucraina. Presenti inoltre Cecilia Zandalasini, in rappresentanza della Nazionale femminile, e Rae D’Alie per le Azzurre del 3x3. Il Presidente Petrucci e Gianluca Pavanello hanno commentato questo importante rapporto di collaborazione che per i prossimi 4 anni vedrà il Macron Hero spiccare sulle maglie di tutte le Nazionali Azzurre: Senior, Junior e 3x3, sia maschili che femminili.

“L’azzurro della Nazionale ha in sé una magia unica e siamo orgogliosi, come azienda italiana, di essere il partner tecnico della Federazione Italiana Pallacanestro -ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron-. Tutte le Nazionali azzurre saranno protagoniste in manifestazioni internazionali prestigiose e il nostro impegno è quello di mettere a disposizione degli atleti e dello staff il top dell’abbigliamento tecnico unito allo stile e all’eleganza tipici del design italiano. Italianità, spirito vincente, passione, impegno, rispetto per l’ambiente e sostenibilità, tutti valori che Macron e F.I.P. condividono pienamente e che siamo felici di portare avanti insieme in questo progetto”.

“La Maglia Azzurra ha un valore simbolico altissimo in tutti gli sport. Rappresenta i nostri colori, il nostro Paese e soprattutto è nei sogni e nell’immaginario di ogni bambina e ogni bambino che si approccia ad un qualsiasi sport. Al giorno d’oggi è anche uno strumento attraverso il quale le Federazioni raccontano la propria storia proiettandosi nel futuro con design e materiali d’avanguardia -ha detto Giovanni Petrucci, Presidente della Fip-. Coniugare la tradizione e l’innovazione non è sempre facile, soprattutto quando si tratta di un capo così iconico come la Maglia della Nazionale ma Macron è riuscita nell’intento grazie alla sensibilità di chi, per missione, è attenta ai dettagli. Come l’Oro che impreziosisce le canotte 2023, anno in cui celebriamo i 40 anni della vittoria del Campionato Europeo di Nantes nel 1983.

Oggi Macron è un’eccellenza nel suo campo e lo testimoniano le numerose collaborazioni in tutti gli sport di alto livello, dal calcio alla nostra pallacanestro. La collaborazione Macron-Fip, raggiunta anche grazie all’ottimo lavoro di Master Group Sport, advisor commerciale della Federbasket, è iniziata sotto i migliori auspici con le due vittorie della Nazionale Senior femminile e con il buon torneo disputato dalle nostre selezioni femminili 3x3 e mi auguro possa proseguire lungo questo cammino anche con la Nazionale Senior maschile, le Nazionali Giovanili e tutto il mondo FIP a cominciare dalla squadra arbitrale. Si può ben dire che la nuova canotta Azzurra Macron simboleggi la voglia di esportare italianità nel mondo con un partner di prestigio come ITA Airways come sponsor di Maglia e quella di essere sempre più attenti alle nuove tecnologie e all’ambiente proprio come lo sponsor del pantaloncino MG Motors”.

Giovanni Perosino, Chief Marketing Officer di ITA Airways, ha evidenziato come l’azzurro della Nazionale sia un grande veicolo di visibilità e di fidelizzazione. “La partnership tra ITA Airways e Fip nel corso dell’ultimo anno ha portato grandi risultati in termini di visibilità, awareness e commerciali. Sono circa 3 milioni i contatti televisivi che hanno tifato davanti lo schermo tutte le partite del 2022 e oltre 100.000 le presenze fisiche nei palazzetti, con importante visibilità del Brand ITA Airways. In occasione del lancio della Partnership lato social sono stati raggiunti oltre 10 milioni di account, grazie soprattutto alla collaborazione con Influencer appassionati di Basket e gli stand brandizzati ITA Airways nei palazzetti durante le partite hanno generato circa 1.000 nuovi iscritti al programma di loyalty Volare. Importantissimo menzionare che il Basket è stato inserito in una delle scene del nuovo Safety Video ITA Airways, con grande visibilità sui media e a bordo di tutta gli aeromobili di lungo raggio della flotta ITA Airways e grande ritorno mediatico per la Fip”.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport, ha sottolineato l’importanza dell’accordo tra Macron e Fip. "Da ormai quattro anni siamo impegnati al fianco della Federazione Italiana Pallacanestro nella promozione e nella valorizzazione del movimento -ha dichiarato Santa Maria- Siamo contenti che una grande eccellenza italiana come Macron abbia sposato il progetto azzurro e questo testimonia, ancora una volta, come l’Italbasket trasmetta passione ed emozioni. Abbinare il proprio marchio alla Nazionale significa avvicinarsi a tutti i valori che questo movimento incarna: eccellenza, determinazione, onestà e tenacia con l’obiettivo di comunicare e promuovere l’immagine della pallacanestro italiana in Italia e all’estero".

Andrea Bartolomeo -country Manager Italia Mg- ha espresso con queste parole il legame a Fip: ”Siamo molto orgogliosi di essere al fianco degli Azzurri e delle Azzurre delle nazionali di Pallacanestro non solo perché amiamo lo sport e ci sentiamo accomunati dai valori di impegno, determinazione e passione, ma anche perché come questi giovani amiamo affrontare le sfide quotidiane con gioco di squadra e fair play.”

L’importanza di un abbigliamento tecnico performante e nello stesso tempo distintivo dello spirito azzurro nelle parole di coach Gianmarco Pozzecco. “L’Azzurro è sempre stato un colore di riferimento nella mia carriera da giocatore e lo è a maggior ragione oggi che sono il Commissario Tecnico dell’Italbasket. In Azzurro ho avuto la grande fortuna di vincere una Medaglia d’Argento ai Giochi Olimpici e in Azzurro ho anche vissuto una tra le più cocenti delusioni della mia carriera da giocatore come una mancata convocazione. Ciò per dire che questa non è una Maglia come tutte le altre".

"È un’aspirazione, un motivo per cui migliorarsi costantemente e una responsabilità enorme per chi arriva a poterla indossare. Ancor di più per chi, come me e i miei colleghi allenatori, è chiamato a selezionare i giocatori più adatti a rappresentare l’Italia nelle grandi competizioni -ha detto Pozzecco, che ha poi aggiunto-. Mi piace pensare che nella creazione e nella realizzazione della versione 2023 della canotta Azzurra, Macron abbia applicato la stessa attenzione ai dettagli che la squadra mette in ogni singolo allenamento. Portare l’Azzurro nel mondo è un orgoglio ma proprio per questo occorrono, oltre alla passione, preparazione meticolosa, rispetto per la storia di questo sport e slancio verso il futuro. Quest’anno il nostro grande obiettivo è il Mondiale. Lieti di poterlo affrontare con le nuove Maglie Azzurre!”.