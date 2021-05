"Non sembra nulla di grave e i vigili del Fuoco già sul posto", fanno sapere dal museo

Evacuazione precauzionale, poco dopo le 10:30 di questa mattina, alla Galleria degli Uffizi dopo un'uscita intensa da una canna fumaria sul tetto dell'ala di ponente. "Non sembra nulla di grave e i vigili del fuoco sono già sul posto", fanno sapere dal museo fiorentino. E' scattato così l'allarme per mettere in sicurezza l'edificio, il personale e i visitatori.