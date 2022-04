Foibe, Anpi Viterbo porta Gobetti in sala Provincia: è polemica

E' polemica a Viterbo sull'iniziativa sulle foibe, organizzata dall'Anpi e ospitata dalla Provincia nella Sala Anselmi, che vedrà la partecipazione dello storico Eric Gobetti, considerato un sostenitore di tesi 'giustificazioniste' e finito più volte al centro di polemiche e contestazioni dopo la pubblicazione del suo libro 'E allora le foibe?'. L'evento, intitolato proprio 'E allora le foibe?', è previsto per lunedì alle 16 e avrebbe dovuto essere replicato martedì all’interno dell’Istituto superiore Santa Rosa (ma la scuola si sarebbe tirata indietro a quanto pare). Intanto è stata invece già inaugurata nella stessa sala - presidiata dalle forze dell'ordine viste le tensioni - la mostra fotografica “Testa per dente” organizzata da Anpi Viterbo nell'ambito della stessa serie di iniziative e incentrata sui crimini nazisti e fascisti durante l’occupazione dei territori slavi.

In prima linea contro l'evento CasaPound Italia Viterbo, che, dopo aver chiesto invano alla Provincia "l'annullamento dell'evento o, in alternativa, un pubblico confronto sull'argomento durante lo svolgimento della sopracitata conferenza" e aver tappezzato la città di striscioni, ha indetto una manifestazione per oggi alle 16 in piazza dei Caduti (Sacrario) annunciando di essere pronta "a mettere in atto azioni di protesta, anche eclatanti, al fine di non permettere lo svolgersi di tale oltraggioso evento".