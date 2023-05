FONDAZIONE MARUZZA PRESENTA IL GIRO D'ITALIA DELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE PER PROMUOVERE UNA CORRETTA INFORMAZIONE

IN ITALIA SOLO IL 18% DEI MINORI ELEGGIBILI LE RICEVE, ANCHE A CAUSA DI FALSE CREDENZE E TABÙ SULLA MALATTIA INGUARIBILE PEDIATRICA

ROMA, 17 maggio 2023 /PRNewswire/ -- Fondazione Maruzza, impegnata da oltre 20 anni nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da malattie inguaribili, è lieta di annunciare il 2° Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche, inaugurato il 15 maggio presso il Ministero della Salute.

Dopo il grande successo dell'edizione 2022, che ha raccolto più di 27.000 partecipanti con 41 eventi in 16 regioni italiane, e il coinvolgimento di oltre 120 associazioni, l'edizione 2023 si annuncia densa di avvenimenti, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza delle Cure Palliative Pediatriche (CPP) presso la cittadinanza, e sensibilizzare i professionisti sociosanitari e le istituzioni, al fine di rendere operative le Reti di CPP in tutte le regioni italiane. La manifestazione si svolgerà dal 15 maggio al 18 giugno con la collaborazione di circa 50 enti e associazioni, e comprende una campagna di comunicazione nazionale collegata a iniziative e attività di carattere sportivo, scientifico, istituzionale, culturale e ricreativo, diffuse a livello regionale. Al momento attuale il calendario prevede oltre 42 eventi consultabili su https://www.girocurepalliativepediatriche.it/.

E quest'anno le CPP hanno un nuovo amico, la medaglia d'oro Coppa del Mondo Pista nell'inseguimento a squadre, Filippo Ganna: "Sono davvero felice che lo sport, e il ciclismo in particolare, possano fare da megafono a un tema così importante come quello delle cure palliative pediatriche, in grado di regalare ai bambini inguaribili e alle loro famiglie qualità di vita e momenti di normalità e di serenità".

Nel 2023, il tema comune a tutte le tappe sarà: "miti e limiti delle CPP"; l'intento e quello di diffondere corrette informazioni su cosa siano, come funzionino e a cosa servano le cure palliative pediatriche, andando a sfatare pregiudizi e false credenze che ancora oggi circondano le CPP e che incidono negativamente sulla richiesta, da parte delle famiglie, di accesso a tale tipo di assistenza.

Le Cure Palliative Pediatriche sono un approccio assistenziale in grado di garantire ai minori affetti da malattie inguaribili e alle loro famiglie la miglior qualità di vita possibile, attraverso il lavoro di professionisti specializzati che si prendono cura dei bambini sostenendo le famiglie in tutte le fasi della malattia, alleviando sofferenze fisiche, psicologiche, emotive e spirituali.

