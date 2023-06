Fontana, 'Istituzioni promuovano ricerca scientifica per sclerosi multipla'

“Occorre un forte impegno delle Istituzioni nel sostegno e nella promozione della ricerca scientifica, affinché sia possibile individuare terapie sempre più efficaci e avanzate nel segno di una società sempre più all'avanguardia non solo nell'ambito diagnostico e terapeutico, ma anche nel rispetto della dignità e della qualità di vita dell'individuo”. Lo scrive il presidente della Camera Lorenzo Fontana in un messaggio inviato in occasione di un evento promosso oggi da Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, in Senato per la settimana dedicata alla patologia.

“Il progresso morale dell'umanità - prosegue Fontana - si misura anche dalla capacità di tutelare pienamente la dignità dei malati, che non devono mai sentirsi soli in questa sfida lunga e dolorosa. Ritengo che l’iniziativa costituisca una preziosa occasione per richiamare l'attenzione su numerosi aspetti che questa patologia gravemente invalidante impone di affrontare con la giusta attenzione”. “Vi è infatti – aggiunge - sempre più bisogno di una solidarietà consapevole e attiva nei confronti delle persone che ne sono affette, che si trovano spesso a dover affrontare difficoltà nel lavoro, nella vita sociale e in quella di tutti i giorni assieme alle proprie famiglie chiamate ad assolvere molteplici e gravosi compiti di assistenza e cura”.

“Esprimo - conclude Fontana - il mio sincero apprezzamento e la mia gratitudine per l'importante attività di informazione e di sensibilizzazione svolta fin dal 1968 da Aism. Grazie al contributo significativo di tutti i volontari che vi operano è stato, infatti, possibile accrescere la consapevolezza sulle condizioni di chi è colpito da questa patologia, richiamando le istituzioni e cittadini a un impegno attivo in favore dei pazienti e delle famiglie”.