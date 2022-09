Foreign fighter ucciso, Di Maio: "Arruolato come olandese"

Il foreign fighter Benjamin Giorgio Galli ucciso in Ucraina? "L'ambasciata è rimasta sempre in contatto con la famiglia sin dalla notizia del coma. Lui era un doppio cittadino, era italo-olandese e si era arruolato nelle forze ucraine come olandese. Viveva in Olanda, lavorava lì. Abbiamo seguito con queste ore con la famiglia il decorso fino alla morte". Così all'Adnkronos il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, commentando la notizia della morte in Ucraina del foreign fighter italiano Benjamin Giorgio Galli.