Forum Risorse umane 2021, Pigazzi: “Mobilità è parte del Welfare dei dipendenti, Arval For Employee è la nostra risposta”

Lavoro e benessere della persona non sono più due entità separate, al contrario, oggi sono sfere della vita che si intrecciano tra loro. Anche le imprese sono sempre più consapevoli dell’importanza del Welfare e del Well-being aziendale, temi a cui è stata dedicata la seconda giornata del tredicesimo Forum Risorse umane, come spiega Alessandro Pigazzi, Direttore Retail ‘Arval For Employee’ del Gruppo BNP Paribas: “ Sono circa 400 le aziende che hanno aderito al programma, il cui core business è l’offerta di servizi di mobilità integrata all’insieme dei collaboratori delle aziende. La mobilità è parte integrante della vita e del benessere del dipendente, è quindi giusto che vengano messi a sua disposizione dei servizi che semplifichino questo aspetto ”.