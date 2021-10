Forza Nuova, Berlusconi sente alleati: "Condanna per violenze di ogni colore"

Nella conversazione con Salvini e Meloni anche unità centrodestra in vista ballottaggi e in Parlamento

Forza Nuova, Silvio Berlusconi sente gli alleati e "condanna" le "violenze di ogni colore". Il presidente di Forza Italia ha avuto un colloquio telefonico con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Al centro della conversazione la condanna per le violenze perpetrate a Roma come a Milano, di ogni colore, a danno del sindacato e delle forze dell’ordine e la necessità di posizione - unitaria - del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti parlamentari e dei ballottaggi. Lo rendono noto fonti azzurre.

Il centrodestra condanna le violenze senza se e senza ma, ed è pronto a votare una mozione per chiedere interventi contro tutte le realtà eversive, non solo quelle evidenziate dalla sinistra. È quanto emerso da alcuni colloqui telefonici tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. E' quanto si apprende da fonti della Lega.