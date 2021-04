Francesco Frigieri, Architetture Patrimoniali: il Bestseller su come tutelare il proprio patrimonio

Milano, 06.04.2021 – Secondo i dati Censis, un milione e mezzo di italiani detengono un patrimonio finanziario superiore a 500.000€. La ricchezza complessiva di questo ceto abbiente vale, secondo le stime, 1.150 miliardi di euro. Un valore questo che fa capire quanto sia importante gestire al meglio il proprio patrimonio in ottica futura, anche se le dinamiche di tutela prescindono dal valore effettivo dei cespiti.

Per tutti coloro che vorrebbero capire come tutelare al meglio il proprio patrimonio, esce oggi il libro di Francesco Frigieri “ARCHITETTURE PATRIMONIALI. Come Autotutelare Il Tuo Patrimonio Nel Tempo In Maniera Efficace Attraverso Le Giuste Azioni e Cognizioni Tecniche” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le tecniche che permetteranno loro di salvaguardare sia i rapporti familiari, sia quelli aziendali, evitando possibili liti o contenziosi soprattutto di carattere ereditario.

“Il mio libro è una vera e propria guida per tutelare al meglio il proprio patrimonio personale, riducendo il rischio di incorrere in problemi tecnico-legali o ereditari” afferma Francesco Frigieri, autore del libro. “Il tutto richiamando alcune tecniche di problem solving strategico per facilitare la neutralizzazione dei timori e delle paure che comunemente emergono in questi casi specifici”.

Secondo Frigieri, troppe volte si corre il rischio di affrontare problemi, anche seri, di carattere familiare quando si affronta il tema dell’eredità. Il consiglio che fornisce l’autore è semplice ed efficace: predisporre sin da subito “Architetture Patrimoniali” efficaci, così da evitare in futuro possibili liti tra i vari beneficiari del patrimonio stesso. Infatti, solo affrontando e smascherando le false credenze che si hanno in ambito legale è possibile godere di un futuro più sereno.

“L’intento dell’autore è fin troppo chiaro: mettere gli imprenditori e in generale tutti coloro che hanno un patrimonio, nella condizione di tutelarlo nel tempo, neutralizzando i rischi che possono verificarsi nei futuri avvicendamenti proprietari” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il modo migliore per farlo è proprio quello di costruire solide fondamenta, definite da Frigieri come Architetture Patrimoniali, così da autotutelarsi preventivamente attraverso un approccio, anche motivazionale, concreto e risolutivo”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno e alla sua casa editrice in quanto rappresenta il massimo in termini di autorevolezza per la pubblicazione di libri nel formato ebook” conclude l’autore. “Il suo staff mi ha seguito in tutte le fasi della pubblicazione con serietà e competenza dandomi modo di pubblicare il libro nella maniera migliore possibile”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3r5zHcU

Francesco Frigieri è avvocato dal 1996. Coach e consulente si specializza nella materia delle successioni ereditarie e trust e fa delle tecniche di problem solving il suo punto di forza. Appassionato della sua professione, ama riuscire a risolvere i conflitti personali con lo scopo di gettare le basi per costruire pianificazioni patrimoniali che siano in grado di regolare anche futuri avvicendamenti negli assetti proprietari, all'interno della famiglia e dell’azienda. Su questi temi è autore di pubblicazioni e docente, nonché coordinatore di un network multidisciplinare che, forte dell’approfondimento e confronto scientifico, ricerca e propone soluzioni innovative in ambito patrimoniale che vanno ben oltre i profili giuridico-fiscali. Sito web: http://www.avvocatofrancescofrigieri.com/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert, Direttrice del magazine Vivi a Fiori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

Bruno Editore srl

https://www.brunoeditore.it