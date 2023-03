Francia, 240 manifestazioni contro riforma pensioni

Fino a 800mila in piazza

Sono quasi 240 le manifestazioni previste per oggi in Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Lo riferiscono i sindacati, mentre la polizia ha stimato che saranno tra le 600mila e le 800mila le persone in piazza. Lo scorso 15 marzo erano 480mila i francesi che avevano manifestato contro la riforma a 368mila lo scorso 11 marzo, secondo i dati della polizia.

Anche nella notte a Parigi sono state organizzate diverse manifestazioni notturne, disperse dalla polizia. A Lione, invece, si sono registrati alcuni scontri tra manifestanti e polizia.