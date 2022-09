Francia, 24enne italiano investito e ucciso a Nizza

Un giovane di 24 anni originario di Vigevano, in provincia di Pavia, è stato investito e ucciso da un'auto a Nizza in Francia. La notizia, rilasciata poche ore dopo l'accaduto dal 'Nice-Matin', è stata ripubblicata da 'L'informatore vigevanese'. L'incidente sarebbe avvenuto alle tre di notte, davanti all'aeroporto. Secondo le prime ricostruzioni il 24enne, giunto nella località francese in vacanza insieme a un amico, sarebbe stato investito, mentre attraversava le strisce pedonali sulla Promenade des Anglais. Al loro arrivo sul luogo dell'incidente, i medici avrebbero trovato il giovane già in arresto cardiaco. Trasportato all'ospedale di Nizza, sarebbe morto pochi minuti dopo il suo arrivo in terapia intensiva.

Sotto shock l'amico, che avrebbe assistito alla scena, soccorso anche lui dal personale medico. Anche il guidatore e il passeggero dell'auto, entrambi sulla cinquantina, sarebbero traumatizzati, seppur illesi. Entrambi sono stati immediatamente ascoltati dalla polizia per chiarire le dinamiche dell'incidente.