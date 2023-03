Dopo il museo del Louvre, oggi la Tour Eiffel è stata chiusa per sciopero in concomitanza con l'inizio delle manifestazioni per la decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. Un lungo corteo si è snodato lungo le vie della capitale blindata e invasa dai rifiuti. I manifestanti hanno invaso anche la Gare de Lyon, camminando sui binari e bloccando la mobilità. Scontri a Nantes.