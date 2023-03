Francia, Macron: "Riforma pensioni non avrei voluto farla ma è necessaria"

"Non mi fa piacere fare questa riforma, non avrei voluto farla". A dichiararlo nella sua intervista in diretta televisiva è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha definito la riforma delle pensioni "non un lusso, non un piacere, ma una necessità, è nell'interesse superiore della nazione".

Il testo della "riforma delle pensioni seguirà il suo percorso democratico" ha detto Macron. "E' stata adottata attraverso un voto", oggi "è all'esame della Corte Costituzionale, bisognerà attendere che si pronunci".

L'auspicio del presidente francese è che la riforma "entri in vigore entro la fine dell'anno". "Mi dispiace - ha aggiunto - che nessun sindacato abbia proposto un compromesso".

Poi, insistendo nel corso della sua intervista sulla necessità della riforma delle pensioni, malgrado l'impopolarità del provvedimento, Macron ha scandito: "Tra i sondaggi a breve termine e l'interesse superiore della nazione, scelgo quest'ultimo".