Fratelli Parisi, il calore delle luminarie pugliesi direttamente a casa

Gli artigiani hanno ideato pezzi unici e dal design personalizzato capaci di riprodurre la magia dell’arte delle luminarie

Taurisano Lecce 23 dicembre 2021. La Puglia è conosciuta in tutto il mondo anche per l’arte delle luminarie, installazioni e giochi di luci realizzati per i festeggiamenti sia civili che religiosi. Fiori, rosoni, colori sgargianti: questa tradizione ha saputo reinventarsi, stando al passo dei cambiamenti tecnologici e trasformandosi nelle forme e nelle coreografie. Con lo stesso obiettivo: trasmettere gioia e calore. Dalla luce prodotta con i lumini composti da acqua, olio e stoppino alle moderne luci a led, sono stati fatti passi da gigante che hanno esaltato la creatività dei maestri artigiani delle luminarie e conferito, allo stesso tempo, risparmio energetico e attenzione all’ambiente. “Ho sempre sognato che un visitatore potesse portare con sé un ricordo tangibile delle nostre installazioni. Oggi, grazie alle strumentazioni a nostra disposizione, il sogno si è trasformato in realtà”, racconta Torquato Parisi. Rocco e Torquato Parisi sono titolari di Parisi Luminarie, storico laboratorio pugliese che fin dal 1876 realizza installazioni con le luci per le occasioni di festa. Negli anni, Parisi Luminarie ha collaborato alla realizzazione di eventi dalla portata internazionale con aziende del calibro di Dior, Diadora e Swarovsky, a dimostrazione dell’importanza di una tecnica, quella dei maestri paratori, apprezzata per il calore e la magia che riesce a trasmettere. Quella delle luminarie è una vera e propria arte, frutto di studio approfondito degli spazi e di grande conoscenza del gioco di luci: una tecnica sfruttata da quasi 150 anni che si è evoluta arrivando alla realizzazione di luminarie d’arredo e alla personalizzazione degli interni. “Le luminarie parlano sia da accese che da spente, diventando elemento decorativo che riempie gli spazi”, spiega Torquato Parisi. L’idea di adattare la tecnica delle luminarie per ampi spazi agli oggetti di design per interni nasce proprio dall’esigenza di riuscire a regalare un pezzo concreto della tradizione pugliese. “Se prima i visitatori delle nostre città riportavano nelle proprie case solo il ricordo della gioia trasmessa dalle luci che illuminavano le feste in piccole e grandi città della Puglia, oggi possono avere direttamente a casa le luminarie per interni”, prosegue il titolare di Parisi Luminarie. “Grazie al led abbiamo potuto sperimentare, riuscendo a trasformare in varie misure, ad esempio, i fiori e i rosoni che normalmente installiamo nelle grandi piazze e nelle vie delle città pugliesi. Ecco il vero ricordo che oggi si può portare a casa”. Parisi Luminarie crea soluzioni sobrie ed eleganti e per ogni occasione, con grande attenzione per gli eventi matrimoniali. Con la Puglia terra di grandi tradizioni, anche per i matrimoni vengono richieste strutture luminarie, installate presso parchi e masserie su archi, gazebo e ulivi. “La luce porta gioia, per noi è appagante vedere lo stupore per la bellezza sui visi delle persone”.

