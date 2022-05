Ftse Mib in rosso, bene UniCredit dopo i conti

L’avvio negativo degli scambi a Wall Street spinge al ribasso i listini europei. Positive nella prima parte, le piazze finanziarie europee sono state penalizzate dall’avvio in rosso delle contrattazioni sulla piazza di New York, che ci ha messo poco a smaltire l’effetto rialzista innescato dal meeting della Federal Reserve.

Come da attese, ieri la banca con sede a Washington ha messo a segno l’incremento maggiore da oltre 20 anni, +50 punti base allo 0,75-1%, escludendo strette più consistenti nei prossimi appuntamenti. Oggi è stata la volta della Bank of England che, con un incremento del tasso benchmark di 25 punti base lo ha portato all’1%. Sulla piazza finanziaria milanese oggi è stato giorno di trimestrali. La performance migliore del Ftse Mib, che ha terminato a 23.759,71 punti (-0,6%), è stata registrata da UniCredit (+2,08%). L’istituto bancario ha visto l’ultima riga di conto economico attestarsi a 1,2 miliardi di euro ed i ricavi totalizzare 4,7 miliardi.

Giornata di numeri anche per Stellantis (-0,72%), che nei primi tre mesi ha totalizzato ricavi per 41,5 miliardi di euro (+12%) grazie, riporta la nota, “a migliori prezzi e mix di prodotti, oltre a cambi di conversione più favorevoli”. Rosso del 12% per le consegne.

In calo anche Telecom Italia (-1,62%), che nel primo trimestre ha registrato ricavi da servizi per 3,4 miliardi di euro ( -2,5% rispetto a 12 mesi prima) confermando la guidance sul 2022, e per Enel (-2,24%).

L’utility guidata da Francesco Starace nel Q1 ha registrato un Ebitda ordinario di 4,486 miliardi di euro (+6,8% su anno) ed un risultato netto ordinario di 1,443 miliardi (+18,9%). Anche in questo caso la società ha ribadito le guidance su Ebitda e utile netto ordinario per il 2022.

Sempre più vicino a quota 200, lo spread Btp-Bund ha segnato un incremento di poco inferiore al punto percentuale portandosi a 199 punti base. (In collaborazione con Money.it)