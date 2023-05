Fumetti, addio a Cavez: è morto a 73 anni Massimo Cavezzali

Il fumettista Massimo Cavezzali, in arte "Cavez", autore di tante divertenti biografie a fumetti di musicisti, a partire da quella di Vasco Rossi, così come di folgoranti vignette e personaggi come la papera sexy Ava o Kika la ragazza dei gatti, è morto mercoledì 10 maggio all'età di 73 anni. La notizia della scompara è stata diffusa via social.

Nato a Ravenna l'11 febbraio 1950 e fiorentino d'adozione, Cavezzali esordisce negli anni Settanta sulla rivista di fumetti "Il Mago". In seguito collabora con i quotidiani "L'Unità", "Paese Sera", "La Repubblica" (per l'inserto "Musica", per il quale ha realizzato dei ritratti-caricatura di cantanti famosi), con "Tuttolibri" (l'inserto letterario del quotidiano "La Stampa"), i settimanali "Dolly", "Il Monello", "Tango" (supplemento satirico dell'"Unità") e le riviste "Comix", "Lupo Alberto", "Il Grifo"

Assieme ad altri giovani autori dell'epoca, inoltre, tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 ha pubblicato i suoi fumetti in riviste specializzate quali "Hey Rock" (editore Coniglio) sulla quale vengono pubblicate le omonime strisce, "Animal Comic" e "Cuori Solitari" (Acme editore).

Cavezzali, tra le tante cose, è stato il creatore di Ava, una papera dotata di sex appeal, nata per uno scherzoso omaggio a Carl Barks. Il nome della papera antropomorfa, sexy e disinibita all'inseguimento del successo e dell'amore, si deve al il giornalista Vincenzo Mollica. Altre sue strisce famose erano quelle dedicate a Dio e all'omino con il nasone, senza fronte e gli occhi spalancati sul mondo a diffondere con sarcasmo e ironia perle di saggezza.

Ha pubblicato molti libri che raccolgono le sue vignette e le sue storie a fumetti, tra i quali "Piglia e Dalla in concerto" e "Padre figlio e spirito tanto". Cavezzali si è dilettato di musica, passione rispecchiata da moltissime vignette e storie sul tema. Per l'editore Coniglio ha pubblicato "Ogni volta che sono Vasco", volume monografico che racconta una versione ironica della biografia del celebre cantante rock Vasco Rossi.