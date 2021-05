Funivia Mottarone, sindaca Stresa: "Sgomenta e attonita per sviluppi vicenda"

"Sono sgomenta. Se queste persone veramente hanno agito come si legge questa mattina è una cosa che lascia attoniti". Così all’Adnkronos la sindaca di Stresa, Marcella Severino, commenta la svolta nelle indagini sulla tragedia del Mottarone. "E’ incredibile che uno si prenda questa responsabilità sulla sicurezza" aggiunge, sottolineando "che sia da monito a chiunque gestisce questi impianti: mai, mai essere superficiali sulla sicurezza".

"Faccio i complimenti - ha poi aggiunto - al procuratore capo e agli inquirenti per avere già identificato almeno in parte la causa di quando è accaduto. Questo dimostra ancora quanto è grande l’efficienza di questo territorio che l’ha già dimostrata con i soccorsi". Infine Severino ha rivolto un pensiero "ai lavoratori della funivia che sono tante famiglie e rimarranno verosimilmente senza lavoro e di questo - ha concluso - non ne parla ancora nessuno".