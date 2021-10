G20, Macron: "grazie a Draghi per il suo lavoro, successo con risultati concreti"

"Ringrazio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole sul multilateralismo, il popolo romano per la sua accoglienza calorosa e per aver supportato i disagi legati ad un evento come il G20 e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Questo vertice è stato un successo e sono stati ottenuti dei risultati molto concreti e cristallizza dei passai in vanti. Arriviamo più armati per la Cop26 e ora siamo in condizione di fare di Glasgow un successo". Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron nel corso della conferenza stampa al termine del G20 rispondendo ad un domanda sul vertice appena finito e in vista della Cop26 che sarà copresieduta dall'Italia.