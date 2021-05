G7, due positivi al Covid in delegazione India a Londra

Nella delegazione indiana al G7 di Londra vi sono stati due casi risultati positivi al coronavirus. Lo apprende Sky News, spiegando che la delegazione si è autoisolata dopo il risultato dei test. Sebbene non faccia parte del G7, l'India è stata invitata a partecipare alla riunione a Londra.

Ieri il ministro dell'Interno britannico, Priti Patel, ha incontrato il capo della diplomazia indiana Subrahmanyam Jaishanka, con il quale ha firmato un accordo sulle migrazioni. Sky News ha appreso che Jaishanka non è risultato positivo al test per il Covid-19 e per questo Patel non dovrà entrare in isolamento.

Interpellato da Sky News, il sottosegretario responsabile della campagna vaccinale britannica Nadhim Zahawi ha detto di non essere a conoscenza di delegati indiani che sono entrati in isolamento per conseguenze riconducibili al Covid-19. ''Non sono preoccupato, ma ovviamente il Sistema sanitario nazionale britannico e l'organizzazione del G7 stanno prendendo molto sul serio la questione'' dei possibili contagi, ha aggiunto.