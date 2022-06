G7, Johnson e Trudeau 'sfottono' Putin

Battute sull'abbigliamento, sulle foto e sul machismo di Vladimir Putin al tavolo del G7. Non è mancato qualche momento di leggerezza al tavolo dei sette grandi riuniti a Schloss Elmau per discutere della guerra e di temi globali. "Teniamo la giacca? La togliamo?" ha chiesto il premier britannico Boris Johnson al momento di sedersi con i colleghi riuniti fino a martedì per il vertice sotto presidenza tedesca. A Johnson ha risposto il premier canadese, Justin Trudeau, suggerendo di attendere la foto di famiglia - poi scattata dai leader in giacca, ma senza cravatta - per assumere un tono più informale. "Dobbiamo far vedere che siamo più forti di Putin", ha rilanciato allora il premier britannico. "E allora avremo diritto ad una dimostrazione di equitazione a torso nudo", ha replicato Trudeau, con chiaro riferimento alle foto che ritraevano il presidente russo a cavallo nel 2009.

"Niente di meglio dell'equitazione" è intervenuta la presidente della Commissione Europea, senza fare riferimento al discorso dell'abbigliamento.