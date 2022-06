G7, Putin: "Leader occidentali a torso nudo? Disgustosi"

I leader occidentali a torso nudo? Disgustosi. Vladimir Putin risponde ai leader dei Paesi del G7 che, in occasione del vertice appena concluso al castello di Elmau, in Baviera, si sono lasciati andare a qualche battuta sul torso nudo che notoriamente il Presidente russo ama sfoggiare durante battute di pesca o caccia.

I nove (oltre ai leader dei sette Paesi anche la Presidente della Commissione Ue e il Presidente del Consiglio Ue) offrirebbero uno "spettacolo disgustoso" se si spogliassero, ha detto Putin da Ashgabat, dove si è recato per il vertice dei Paesi del Caspio che si è tenuto, intorno a un tavolo rettangolare enorme, con i 5 leader dei Paesi rivieraschi rigorosamente in giacca e cravatta, abbassando ulteriormente il livello del dibattito.

Contrariamente a lui, i capi di Stato e di governo dei sette Paesi a economia più avanzata, non fanno sport, esercizio fisico, abusano di alcol e hanno pessime abitudini, ha aggiunto. "Non so come vogliano spogliarsi, se sotto o sopra la cintura. Ma penso che in entrambi i casi sarebbe uno spettacolo disgustoso".

A dare inizio alla ricreazione a Elmau era stato, non avrebbe potuto essere altrimenti, il Premier britannico Boris Johnson dicendo che tutti potevano togliersi i vestiti per "far vedere che siamo più forti di Putin".

La palla era stata raccolta, senza sforzo apparente, dal Premier canadese Justin Trudeau, secondo cui i leader avrebbero potuto cercare di emulare le immagini di Putin, con l'immagine di una cavalcata a torso nudo. "Oh, yes. Una cavalcata è la cosa migliore", aveva aggiunto von der Leyen. "Dobbiamo mostrare loro i nostri pettorali", la conclusione di Boris Johnson, che non sembra al massimo della forma fisica e apprezzare l'alcol, a giudicare quantomeno dai subject delle mail che inviava agli ospiti dei suoi party a Downing street.