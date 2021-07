G8 Genova, poliziotto Cenni: "Alla Diaz un orrore, ma giustizia non è stata fatta"

“Resta ancora l’amaro in bocca per quanto accadde, perché giustizia non è stata fatta”. A dirlo all’AdnKronos è Angelo Cenni, uno dei sette capisquadra del VII Nucleo del Reparto Mobile di Roma condannati per i fatti della scuola Diaz. “C’è un libro – osserva Cenni -, si intitola ‘G8, processo al processo’, scritto da Roberto Schena. E lì ci sono delle belle verità emerse dalle carte processuali, carte di cui però non si è mai tenuto conto nelle sentenze emesse. Ci sono responsabili mai cercati nonostante ci fosse già tutta la documentazione per poterli individuare con nomi e cognomi. Ma di fatto siamo stati condannati solo noi sette”.

Michelangelo Fournier, all'epoca vicequestore aggiunto del Primo reparto mobile di Roma comandato da Vincenzo Canterini, definì i fatti della scuola Diaz ‘macelleria messicana’. “Una macelleria che si poteva evitare se all’interno di quella scuola ci fossimo stati soltanto noi – sottolinea Cenni -, ma di fatto c’erano altre centinaia di poliziotti mai chiamati in giudizio, né mai è stata svolta una seria indagine per scoprire che cosa hanno fatto. Le sentenze prendono atto della loro presenza, ma non sono mai stati indagati”.

Genova, prosegue Cenni, “fu distrutta, è tutto documentato, ma questo non giustifica quanto accaduto alla Diaz, non può giustificarlo, però occorrerebbe trovare i veri responsabili, che a distanza di 20 anni non sono mai stati trovati. Anche il pm Zucca ha dichiarato che i veri responsabili sono ai vertici”.

Di una cosa Cenni si dice certo: “Se oggi incontrassi le vittime della scuola Diaz, direi loro che quello fu un vero e proprio orrore, ma non fatto da noi. Anche se il processo dice un’altra verità, i fatti non sono mai stati approfonditi. Noi non siamo gli autori di quell’orrore, di quello che è successo. E la stranezza di tutta questa storia è che hanno trovato solo sette persone su quasi 400. È allucinante. Eppure noi abbiamo fatto solo il nostro dovere”.