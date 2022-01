Galli ad Agorà, lite in tv su covid e scuola - Video

Scontro in tv tra il professor Massimo Galli e Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, sul tema covid e scuola. Ad Agorà, Galli ribadisce la bocciatura per la scelta di riaprire le scuole nel pieno della nuova ondata di contagi. "Bisogna trovare l'equilibrio tra il diritto all'istruzione e il diritto alla salute. Dobbiamo cercare l'equilibrio a 360 gradi", dice Montaruli replicando a Galli in un dibattito caratterizzato da toni che si alzano.

"Avete un punto di vista a 15 gradi, a voi interessa solo il lato politico immediato. Continuate a non capire che qui non si tratta di essere il paladino della Dad, qui si tratta di parlare di 15 giorni nel picco della nuova ondata. Da due anni non capite cosa sta succedendo", dice Galli.