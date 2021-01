Galli: "Zona bianca? Illusorio parlarne"

"Secondo me il discorso della zona bianca adesso è un po' illusorio". E' il pensiero di Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università degli Studi di Milano, intervenuto ad 'Agorà' sui Rai3 sull'ipotesi di pensare ad aree 'aperte' con un Rt inferiore a 0,5. "Non può funzionare pensando di avere zone assolutamente tranquille", al sicuro dal rischio Covid, "in una situazione in cui tutte quelle attorno sono problematiche - ha ammonito l'esperto - Ripeto, il virus si muove con il movimento delle persone e quindi il movimento è necessario limitarlo".

Immagini da raiplay.it