Gas Russia, Di Maio: "A oggi forniture regolari, noi pagheremo in euro"

"Ad oggi tutte quelle che sono le forniture di gas dalla Russia continuano ad andare avanti regolarmente". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Strasburgo, all'indomani dello stop di Gazprom alle forniture a Polonia e Bulgaria. "La richiesta di pagare in rubli è una violazione del contratto - ha ricordato il titolare della Farnesina - Per questo prenderemo una decisione a livello europeo, ma è chiaro ed evidente che i nostri contratti prevedono il pagamento in euro e noi pagheremo in euro".

Sul tema delle forniture energetiche "oggi il lavoro che continueremo a fare è di rafforzare il nostro piano di sicurezza energetica e di fare in modo che a livello europeo si costruiscano le condizioni per arrivare a un tetto massimo del prezzo del gas", ha ribadito il ministro degli Esteri ricordando che, "dove si indicizza il prezzo del gas in Europa, l'Ue deve scegliere tra speculazioni finanziarie e tutela delle famiglie e delle imprese, e noi scegliamo questa, a fronte di una speculazioni sui prezzi che non ha senso".