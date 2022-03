Gas Russia e 'conti speciali', come funziona pagamento in rubli

I Paesi considerati 'ostili' da Mosca dovranno aprire "conti speciali" a Gazprombank in rubli e in euro per effettuare i pagamenti del gas russo. Sarà la banca, esclusa dalle sanzioni, ad acquistare rubli con la valuta depositata alla borsa di Mosca durante le ore di contrattazione, prevede il decreto del presidente russo pubblicato sul sito del Cremlino, così come anticipato dall'agenzia Tass.

"La banca autorizzata (vale a dire Gazprombank, ndr), in risposta a un ordine di un acquirente straniero ricevuto secondo quanto stabilito dalle regole, vende la valuta ricevuta dall'acquirente su tale conto durante le ore di scambio alla Borsa di Mosca", si legge nel decreto.

Secondo quanto ricordano all'Adnkronos fonti informate, finora i pagamenti avvenivano in euro su un conto di Gazprombank in Lussemburgo. L'escamatoge trovato, sottolineano, permette ai Paesi acquirenti di continuare a pagare in euro: Gazprombank convertirà poi automaticamente gli euro in rubli trasferendoli sul conto aperto dai Paesi europei. Quando l'azienda, Gazprom, avrà ricevuto i pagamenti, provvederà ad erogare le forniture di gas. Entro dieci giorni la Banca centrale russa dovrà definire le regole per i conti speciali in valuta destinati ai Paesi acquirenti di gas, come precisa il decreto firmato da Vladimir Putin.