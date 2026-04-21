circle x black
Cerca nel sito
 

Pizzateca secondo al Campionato Mondiale Pizza con lo chef Andrea Gallizzi

nella categoria “Pizza alla pala” con “Essenza di bosco”, una pizza con impasto di farina di farro e tipo 1

Pizzateca secondo al Campionato Mondiale Pizza con lo chef Andrea Gallizzi
21 aprile 2026 | 20.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pizzateca, locale romano della zona Casal bertone, ha partecipato al Campionato Mondiale della Pizza, rappresentata dallo chef trentenne Andrea Gallizzi. Non una semplice gara, ma l’evento che celebra la passione, la creatività e la tradizione di uno dei cibi più amati al mondo. Pizzaioli provenienti da ogni angolo del pianeta, infatti, si sfidano ogni anno in competizioni avvincenti che spaziano dalla pizza classica a quella in teglia, passando dalla napoletana a quella senza glutine, senza dimenticare le spettacolari esibizioni di freestyle e abilità. Il Campionato Mondiale della Pizza, quindi, non è solo una competizione, ma un momento di incontro, un'occasione per conoscere storie, tradizioni e sapori da ogni angolo del pianeta. È il posto giusto per chi vuole condividere esperienze e imparare dagli altri, in un clima di amicizia e confronto per vivere l’emozione di far parte di una comunità appassionata.

CTA

Lo chef Andrea Gallizzi di Pizzateca ha raggiunto il secondo posto nella categoria “Pizza alla pala” con “Essenza di bosco”, una pizza con impasto di farina di farro e tipo 1, condita con fungo cardoncello saltato, pomodoro semiessiccato, aria di Parmigiano Reggiano dop 24 mesi, guanciale essiccato, germogli di bosco, mozzarella fiordilatte e tartufo bianchetto, il tutto abbinato al vino “Cerasuolo Pathernus” della cantina Azienda agricola Cioti tenuta Ulisse. Per Gallizzi, inoltre, primo posto assoluto nella categoria “Best pizza” con il team Six Warriors, insieme a Domenico Sancamillo, Giuseppe Criminosi, Giovanni Recchia, Donato Todaro e Vincent Berthelon.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Campionato Mondiale della Pizza Pizza alla pala Essenza di bosco Farina di farro Tartufo bianchetto
Vedi anche
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza