Gb, Truss ci ripensa: salta piano per tagliare tasse ai ricchi

La premier britannica Liz Truss ci ripensa e insieme al suo ministro delle Finanze Kwasi Kwarteng annulla il piano fiscale finalizzato a tagliare le tasse ai più ricchi. Il cancelliere dello Scacchiere Kwarteng ha confermato che il governo non provvederà a tagliare l'aliquota massima del 45 per cento. ''Non andremo avanti con il nostro piano di rimuovere l'aliquota del 45%. Oramai è diventata una distrazione per la nostra missione di vincere le sfide che abbiamo di fronte. Abbiamo capito la lezione, l’abbiamo ascoltata", ha scritto Kwarteng su Twitter.

"Siamo concentrati al 100% sul piano di crescita", ha detto il cancelliere alla Bbc spiegando la decisione. Il piano fiscale di Truss non era piaciuto ai mercati e nell'ultima settimana la sterlina aveva raggiunto minimi record rispetto al dollaro.